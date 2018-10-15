"واتساب" يجري تعديلا كبيرا على خاصية حذف الرسائل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



يعتزم تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري ، إجراء تعديل على خاصية "حذف الرسالة" من أجل "تحسين تجربة المستخدمين"، على حد قول الشركة ووفق ما ذكر موقع "غادجيتس ناو"، فإن الشركة ستطلق تحديثا يمنع المستخدم من حذف الرسالة، في حال لم يقم بذلك خلال مدة زمنية معينة..

ماذا يعني هذا التحديث؟

إذا لم يتلق مستلم الرسالة طلب الحذف خلال 13 ساعة و8 دقائق و16 ثانية فلن يكون بالإمكان حذف الرسالة فيما بعد، وتهدف الخطوة إلى حماية المستخدمين، الذين يقومون بإلغاء رسالة مرسلة قبل أسابيع أو أشهر أو سنوات.

وكان واتساب قد أطلق خدمة سحب الرسائل المرسلة في أواخر عام 2017، حيث كانت الفترة التي يسمح فيها القيام بذلك لا تتجاوز 7 دقائق فقط من توقيت إرسال الرسالة، قبل أن يغير التطبيق مدة حذف الرسالة إلى 4096 ثانية (أي 68 دقيقة: ساعة و 8 دقائق و 16 ثانية)..



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