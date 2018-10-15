شاهدوا روبوت يغني و يعزف على البيانو

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (جمال لعريبي)

يعود أسبوع جيتكس للتقنية في هذا الشهر حيث يجتمع مشاهير التقنية في هذا المعرض العالمي الضخم على مدار خمسة أيام، لعرض تجربة التقنيات الأكثر تقدماً على مستوى العالم، سيارة ذاتية القيادة صديقة للبيئة و روبوت يغني و يعزف على البيانو.

يضع أسبوع جيتكس للتقنية الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، ملامح الاتجاه العام لمستقبل التقنية في المنطقة فهذه السيارة الذاتية القيادة صديقة للبيئة و متعددة الخدمات هذا ما جعلها تحضى باهتمام كبير وسط الحاضرين .

يحظى معرض جايتكس بشهرة كبيرة وهذا راجع للتنوع الكبير في المعروضات و حجم الابتكارات ....فمثلا هل شاهدتم من قبل روبوت يغني و يعزف على البيانو... تيو ترونيكو طبعا يقوم بذالك

يركز المعرض هذا العام على اربعة قطاعات مهمة هي المدن الذكية، والواقع المعزّز والافتراضي، وإنترنت الأشياء والتصنيع الذكي. كما سيعرض المدن الذكية الأكثر تقدماً على مستوى العالم التي تستخدم تقنيات الجيل الجديد في البنية التحتية و تستخدم الذكاء الاصطناعي في جميع الصناعات التحويلية.

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