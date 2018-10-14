بمشاركة مشاهير التقنية: "جيتكس 2018" ينطلق في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2018، في مركز دبي التجاري العالمي، كأضخم حدث تكنولوجي على مستوى العالم، إذ يجتمع فيه مشاهير التقنية على مدار 5 أيام لعرض تجاربهم الرقمية الأكثر تطوراً، ويتصدر مشهده هذا العام، عالم الحاسوب البريطاني تيم بيرنرز لي مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية "الإنترنت".

ويلتقي في المعرض متحدثون تقنيون ومختصين، جاؤوا كممثلين لأكثر من 200 جهة حكومية دولية، أبرزهم مخترع الانترنت، إضافة إلى المؤسسات العملاقة مثل أمازون، وغوغل، ومايكروسوفت وغيرها، في أسبوع التقنية العالمي، الذي يتيح لأكثر من 100 ألف زائر فرصة الاطلاع عن قرب وتجربة أرقى الإبداعات التقنية التي ستحدد شكل المستقبل.

وتكشف دبي في المعرض عن التشغيل التجريبي لأوّل مركبة أجرة ذاتية القيادة في المنطقة، ومبادرة تصنيع قطع غيار مترو دبي بتقنية ثلاثية الابعاد، إضافة إلى تدشين برنامج نقاط الولاء للمتعاملين مع الهيئة (نول بلس)، ونظام المحادثة الآلي المؤسسي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وروبوت لتنظيف أرضيات محطات مترو دبي، وحزمة متنوعة من المبادرات الذكية.

وسيسلط المعرض في عامه الحالي، الضوء على كل هو متعلق بالصناعة الثورية، حيث يركّز على أربعة قطاعات هي المدن الذكية، والواقع المعزّز والافتراضي، وإنترنت الأشياء والتصنيع الذكي.

وفي ذات السياق، يستضيف "جيتكس لنجوم المستقبل 2018" هذا العام، أكثر من 700 شركة مبدعة وما يزيد عن 100 شركة تستعرض تطبيقات تقنية الذكاء الاصطناعي، والذين تغطي أعمال الشركات الأولى 19 قطاعاً مختلفاً، إذ يحظون جميعهم بفرصة تعريف أنفسهم إلى 1500 من المستثمرين والمحفزين والحاضنين من أمثال غوغل فينتشرز، وصندوق أمازون فينتشرز، ومؤسسة التمويل الدولية "أي أف سي" و أي دي جي فينتشرز، ودرابر وشركاه، وشبكة أنجيل الأوروبية للأعمال.

مصدر الصورة: موقع "جيتكس"

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