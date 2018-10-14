الاتحاد الأوروبي يحقق مع تويتر بسبب الخصوصية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تواجه شركة تويتر حاليا تحقيقا حول شفافية بياناتها فى أوروبا، إذ أطلقت هيئة حماية البيانات فى أيرلندا تحقيقاً فى الشبكة الاجتماعية بعد أن رفضت تقديم بيانات تتبع للباحث مايكل فِيل وهى الخطوة التى من المحتمل أن تُفسر على أنها تنتهك قوانين خصوصية الاتحاد الأوروبى، ويعتقد الباحث أن تويتر تسيىء تفسير القانون للحد من المعلومات التى تسلمها الشركة.

وأعرب عن اعتقاده بأن Twitter كان يسجل معلومات الجهاز عندما يضغط الأشخاص على الروابط المختصرة، وهو ما يسنح للشركة بتحديد الموقع التقريبى لأحد الأشخاص بسهولة، ورفضت تويتر التعليق على الاتهامات المتوجه لها.

يذكر أن تويتر جديدة على تحقيقات الاتحاد الأوروبى، إذ واجهت فيس بوك وجوجل شكاوى متكررة داخل الاتحاد خاصة فيما يتعلق بالبيانات وخصوصية المستخدمين، ويمكن أن يكون مكلفًا إذا وجد مجلس حماية البيانات التابع للاتحاد الأوروبى أن Twitter انتهكت قانون حماية البيانات.

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