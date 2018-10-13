خبر سار لعشاق "بلاي ستيشن"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف المدير التنفيذي لشركة "سوني" عن خبر سار لعشاق الألعاب الإلكترونية، مؤكدا أن الشركة اليابانية العملاقة تعمل على تطوير جيل جديد من جهاز "بلاي ستيشن".

وبالرغم من أن مدير سوني تحدث عن جيل جديد بعد "بلاي ستيشن 4"، فإنه لم يطلق عليه اسم "بلاي ستيشن 5"، ولم يحدد موعدا لطرحه في الأسواق.

وقال مدير سوني في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "عند هذه النقطة، ما أستطيع قوله هو إنه من الضروري أن يكون لدينا جيل جديد من الأجهزة" , ولم يلمّح لموعد إصدار الجيل الجديد من الأجهزة، إلا أن مدير الترفيه التفاعلي في "سوني" جون كوديرا، قال في وقت سابق إن ذلك قد يحدث عام 2021.

وقال كوديرا في أيار/مايو الماضي "سنستخدم السنوات الثلاث المقبلة للتحضير للخطوة المقبلة، نحن نستعد لقفزة أعلى في المستقبل".

وتتزامن خطة "سوني" الجديدة مع إعلان منافستها الأكبر في عالم الألعاب الإلكترونية "مايكروسوفت"، عن قيامها باختبارات جديدة تمكن مستخدمي "إكس بوكس ون" من اللعب عبر أجهزة الهواتف والكمبيوترات اللوحية.

ويتوقع أن تبدأ "مايكروسوفت" اختباراتها العام المقبل، حسب ترجيحات مواقع مهتمة بأخبار الألعاب الإلكترونية.

يشار إلى أن "سوني" طرحت الجيل الأول من "بلاي ستيشن" عام 1994، وباعت منه أكثر من 102 مليون وحدة.

أما أنجح أجيالها على الإطلاق، فهو "بلاي ستيشن 2"، الذي تخطت مبيعاته حاجز الـ155 مليون وحدة، منفردا بصدارة أجهزة الألعاب التي عرفها العالم.

للمزيد:

الوظيفة الحلم.. على جزيرة يونانية