شاهد فيديو فشل إطلاق الصاروخ الروسي"سويوز إم إس-1"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

نشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" فيديو فشل إطلاق صاروخ "سويوز إم إس-10"، يوم الخميس 11 تشرين الأول/أكتوبر.

وأفادت الأنباء، في وقت سابق، أن الطاقم نفذ هبوطاً اضطرارياً في كازاخستان بعد حادث وقع على صاروخ "سويوز" بعد انفصال المرحلة الأولى من الصاروخ، خلال عمل المرحلة الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث الأول من نوعه منذ 23 أيلول/سبتمبر من عام 1983، عندما نشب حريق في الجزء السفلي من الصاروخ الحامل وتم إيقاف الإطلاق وهبطت مركبة الهبوط مع رائدي الفضاء فلاديمير تيتوف وغينادي ستريكالوف بأمان على بعد 4 كم من الصاروخ.

شاهد الفيديو :

وكان وقع، يوم الخميس، حادث خلال إطلاق صاروخ "سويوز" الروسي، كان على متنه رائدا فضاء روسي وأمريكي، حسب ما ذكرت رويترز.

وقال متحدث باسم وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى "نيك" و"أليكسى"، وتم إخراجهما من الكبسولة وهما فى حالة جيدة ، ووفقاً لموقع "الديلى ميل" البريطانى فإن محركات الهبوط ونظام المظلات قامت بعملهما بشكل طبيعى على الرغم من القوة الدفع الهائلة التى تؤثر على المكوك وطاقم الطائرة أثناء الهبوط ، حيث أنها هبطت بما يسمى "بالهبوط القذائفى" وهى زاوية أكثر حدة مقارنةً بالوضع الطبيعى للهبوط.

وكان من المفترض أن ينضم الرائدان نيك وأليكسى إلى 3 رواد فضاء آخرون يعملون على متن المحطة الدولية فى رحلة وصول كانت ستستمر 6 ساعات و إقامة مدتها 6 أشهر على متن المحطة ، ليعملوا على مئات التجارب فى علم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الفيزيائية وعلوم الأرض من وكالة الفضاء.

وعلق رائد الفضاء الروسى ألكسندر فولكوف قائلا: "إن الرائدان محظوظين للغاية لأنهم بقوا على قيد الحياة. لقد وصلوا إلى ارتفاع جيد لذلك تمكنوا من استخدام كبسولاتهم للهبوط".

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