نجاة رائدي فضاء من حادث خلال إطلاق صاروخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقع، اليوم الخميس، حادث خلال إطلاق صاروخ "سويوز" الروسي، كان على متنه رائدا فضاء روسي وأميركي، حسب ما ذكرت رويترز.

وتابع أن رائدي الفضاء على قيد الحياة وسيعودان إلى الأرض في هبوط اضطراري ربما في كازاخستان.

وكان على متن الرحلة، التي انطلقت من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان، الرائدان نيك هاغ من ناسا وأليكسي أوفشينين من وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".



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