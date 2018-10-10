بطريقة غير مسبوقة.. إنستغرام يحارب سلوكات "التنمر"

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



فشلت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام في القضاء على سلوك التنمر الالكتروني الذي انتشر بشكل كبير دون أن تضع حدا للتصدي له، الشيء الذي يزيد من المخاطر النفسية على المستخدمين.

وتفاديا للانعكاسات السلبية، كشف تطبيق إنستغرام عبر مدونة رسمية، الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول، عن أدوات جديدة من بينها ما يعتمد على الذكاء الصناعي لمحاربة ظاهرة التنمر، بما تتضمنه من تعليقات سلبية أو إهانات، يعانيها الملايين من مستخدمي التطبيق، وأبرز الأدوات الجديدة تلك التي تعتمد على تقنية التعلم الآلي، والقادرة على فحص الصور ضوئيا ورصد أي تعليقات مهينة مكتوبة عليها، ثم إرسال صورة منها لمجتمع من المراقبين البشر التابعين لإنستغرام لمراجعتها واتخاذ الإجراء المناسب.

وتمنع التقنية الجديدة المتحرشين من استخدام الصور المكتوب عليها إساءات كوسيلة لتجاوز "فلاتر التنمر النصي" المستخدمة في إنستغرام، كما أعلن إنستغرام عن فلتر للتنمر خاص بالفيديوهات الحية، يمكنه رصد ومنع أي تعليقات مسيئة خلال أي بث مباشر، وفقا لما أورده موقع "تك كرانش" التقني المتخصص.

وسيقوم التطبيق أيضا بتفعيل الخيار "إخفاء التعليقات المسيئة" بشكل افتراضي للمستخدمين، الذين يمكنهم الآن يدويا إدخال الكلمات المسيئة، التي لا يرغبون في رؤيتها ضمن التعليقات، أو حتى اختيار تفعيل الفلتر الآلي، الذي سيقوم بحجب أكثر الكلمات المسيئة شيوعا على المنصة، كان تطبيق إنستغرام قد أطلق في مايو/ آيار الماضي فلتر لرصد التنمر النصي، لاكتشاف أية تعليقات سلبية تتهكم على آراء مستخدم معين أو شخصيته أو مظهره أو حتى لياقته..

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