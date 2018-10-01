اكتشاف نوع جديد من طائر الطنان الأصغر على وجه الأرض (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

علاوة على المتعة التي تحملها عمليات البحث البيئي فإنها لا تخلو من مفاجآت لازالت حتى اليوم تبهر العلماء والباحثين عن جديد أسرار الطبيعة والأرض، ويتناول هذا الموضوع واحد من ألطف وأعجب الكائنات التي تنتمي الى أسرة الطيور.

إذ تعتبر طيور الطنان من أندر وأصغر الطيور في العالم، فطول أجسادها الصغيرة يتراوح ما بين 5 إلى 10 سنتيمترات فقط، أما وزنها فأقل من غرامين، ويوجد منها 300 نوع حول العالم، معظمها في أمريكا الشمالية والجنوبية، والمناطق المعتدلة والاستوائية وروسيا.

وذكرت صحيفة "Ornithological Advances" أن علماء الأحياء تمكنوا من اكتشاف نوع جديد من طائر الطنّان متناهي الصغر.

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وعثر العلماء على هذه الطيور بمنطقة باراموس في نيوجرسي الأمريكية، وأطلقوا عليها اسم "Oreotrochilus cyanolaemus" أو "نجمة الجبل"، لتصبح واحدة من أصل 132 نوعا من طيور الطنان المنشرة في تلك المنطقة.

وتتميز الطيور المكتشفة حديثا برأس ملون بالأزرق اللماع والأخضر، أما طول أجسادها مع الذيل فيصل إلى 10 سنتيمترات.

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