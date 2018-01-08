أول محطة عربية للطاقة النووية بالإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد الإمارات لافتتاح أول محطة عربية للطاقة النووية خلال العام الجاري، وذلك ضمن أكبر مشروع عالمي منفرد بقيمة 20 مليار دولار. وكتب الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، على حسابه على موقع تويتر، في أعقاب ترؤسه أمس اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الرئاسة بأبوظبي ان دولة الإمارات تستعد لتكون أول دولة عربية تحقق حلماً عربياً قديماً بإنتاج الطاقة عن طريق المفاعلات النووية، وذلك بتشغيل أول محطة طاقة نووية في 2018، ضمن أكبر مشروع عالمي منفرد يضم أربعة مفاعلات نووية

وأضاف أن الاجتماع اعتمد تعيين مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وفقا لما نقلت "الألمانية". وكان سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، قد أعلن العام الماضي أن أول مفاعل نووي في محطة براكة سيبدأ العمل "بشكل مؤكد" العام المقبل.

وتقع محطة براكة للطاقة النووية في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي وتطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس. ومن المقرر استكمال عمل مفاعلات المحطة الأربعة عام 2020.

وأضاف بن راشد في تغريدة أخرى، أن الاجتماع أقر "توزيع عوائد ضريبة القيمة المُضافة في الدولة (التي بدأ تطبيقها مع بداية عام 2018)، بحيث تحصل الحكومات المحلية على 70% من هذه العوائد بما يحقق خدمات محلية أفضل، ودعم أوسع مباشر لمواطنينا باستخدام هذه العوائد".

وشدد على أن الحكومة "حازمة في الرقابة على الأسواق لمنع رفع الأسعار".

واعتمد الاجتماع استراتيجية الأمن المائي للدولة خلال العقدين المقبلين، وتشمل الخطة قائمة مصادر المياه البديلة، وإنتاج المياه لحالات الطوارئ، وآليات التخزين والربط المائي بين إمارات الدولة، إضافة إلى مجموعة من الأنظمة لضمان توافر المياه في الظروف العادية وأثناء حالات الطوارئ.

يذكر أن الإمارات وقعت عام 2009 عقدا مع ائتلاف تقوده الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" بقيمة 20.4 مليار دولار لبناء أربعة مفاعلات نووية في موقع براكة غرب إمارة أبوظبي على أن تنتج هذه المفاعلات 1400 ميجاواط.

المزيد من الأخبار

"هيئة الإتصالات".. تسمح بالمكالمات عبر الإنترنت في الإمارات

شركة أمريكية تطور سريرا ذكيا جديدا يمنعك من الشخير ليلاً