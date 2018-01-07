"هيئة الإتصالات".. تسمح بالمكالمات عبر الإنترنت في الإمارات

أخبار الآن | دبي - الامارات عالربية المتحدة (البيان)



رخصت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات للاتصالات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بطرح باقات للمكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة لأول مرة، وتشمل الاتصال عبر برامج وتطبيقات محددة مثل (واتس آب) (سكايب) و(ماسنجر) مقابل رسوم تتراوح بين 50 درهما إلى 100 درهم شهريا..

هذا الإجراء هو الأول من نوعه في الإمارات، حيث سيتم السماح لعملاء الشركتين بإجراء المكالمات الصوتية وإرسال الفيديوهات بشكل رسمي، عبر تطبيقين وهما "BOTIM" و "C›ME"، ليتنسى لهم الاستمتاع بإرسال الرسائل والفيديوهات إلى الأهل والأصدقاء في أي مكان في العالم، وذلك بدقة عالية جدا..

الجدير بالذكر، أن شركة "اتصالات" و "دو" شددتا على أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، منذ بداية العام الجديد إغلاقها للمكالمات الصوتية عبر الإنترنت في الدولة عبر تطبيقات أبرزها "سكاي بي" و "ماسنجر" و "إيمو" و "واتس أب"، مؤكدتين أن الباقتين التي وافقت عليهما أخيرا تتيح للعملاء مكالمات من دون تشويش..

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