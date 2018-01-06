"فيسبوك" تكشف عن ميزة تخص "واتساب" و"إنستغرام"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت إدارة شبكة "فيسبوك" المالكةُ لتطبيقي "إنستغرام" و"واتساب"، عن اختبارِها مِيزة جديدة تَخصُّ التطبيقيْن، ستُسهم في تحفيزِ المستخدمين على مشاركةِ كل ما ينشرونَه عبر "إنستغرام" على تطبيق "واتساب".

وللاستفادة من هذه الميزة الجديدة، فإن على المستخدمين الضغطَ على القصةِ التي نشروها عبر "إنستغرام"، والضغطَ على كلمةِ "إرسال" في "واتساب"، لمشاركتِها عبر ذلكَ التطبيق أيضاً.

ويجري "فيسبوك" حالياً، اختبارات بشأن مشاركة القصص (Stories) المنشورة عبر "إنستغرام" على "واتساب"، وذلك لجعلها أكثر قابلية للمشاركة عبر التطبيق الأخير.

وأوضح متحدث باسم "فيسبوك": "نختبر دائماً طرقاً جديدة لتحسين تجربة المستخدمين على "إنستغرام"، وتسهيل مشاركة أيّ لحظة ينشرونها مع الأشخاص المهمين بالنسبة لهم".

ولكن هذه الميزة مازالت غير متوافرة، لكل مستخدمي "إنستغرام"، وذلك لاستمرار "فيسبوك" في اختبارها، وعدم اعتمادها بشكل نهائي.

يأتي اختبار "فيسبوك" هذه الميزة الجديدة بين "إنستغرام" و"واتساب"، بعدما أفصح مؤسسه مارك زوكربيرج؛ أن الموقع يقف في مفترق طرق حالياً، ووعد بإصلاح مشكلاته وعقباته خلال 2018.

وحظيت القصص المنشورة على "إنستجرام" في شهر نوفمبر، على 300 مليون مستخدم نشط، بينما حظي "واتساب" بذلك العدد نفسه.

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