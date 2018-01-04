"حبل سري" و "غطاء رذاذ" تعرف على أغرب إكسسوارات الهواتف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يعجب الكثيرون بالاختراعات التي ترافق الأجهزة الذكية وخصوصا منها الهواتف، حيث يعتقد المعجبون بها بأنها تعبر عن هوية الشخص الحامل لها، فلا يحلو لهم حمل الهواتف بدون أكسسوارات مرافقة له، وفي بعض الأحيان تكون متميز جدا، كما قد تتسم بغريبة الأطوار.. وفق موقع (صيحات النهار).

الحبل السري





يؤدي وظيفة شحن الهاتف، لكن شكله يعطي انطباعا غير ذلك، إذ يشبه لحد كبير الجهاز السري الذي يربط الجنين بأمه، ولكي يؤدي وظيفته من اللازم إدخال الهاتف في هذا الجهاز..

مكبر الصوت







قد يأتيك هذا المكبر في هيئة قط أو كلب، حيث يتم توصيله بالهاتف ليبدأ بالغناء مثلا أو القيام بحركات راقصة

غطاء الهاتف





هو عبارة عن يد جاهزة لتصافحك، فإذا أمسكت بالهاتف فستمسك باليد بشكل تلقائي

قبعة السينما





قد يبدو هذا الجهاز مبالغ فيه بعض الشيء، لأنه عبارة عن غرفة سينمائية مصغرة جدا، تضعها أمام عينيك

لتقحمك في فرجة مباشرة

الغطاء الرذاذ





هو ليس جهاز مخصص لـ "جيمس بوند"، بل هو للكل يمكنه حمايتك خلال عملية السرقة أو حينما تتعرض لاعتداء في الشارع،

فغطاء الهاتف يحمل في جعبته "رذاذ فلفل" الذي يحرق العيون..

مسند الهاتف





هذا الاختراع قد يجنبك عناء حمل الهاتف أثناء مشاهدة الفيديوهات، ويمكنك من إبقاء الهاتف أمام عينيك وأنت في وضعية استرخاء

اقرأ أيضا:

هواتف ذكية خارجة عن المألوف تعرف عليها

تعرف على أفضل 20 هاتف ذكي في العالم