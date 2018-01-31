سيارة عجيبة من تصميم فورد يمكنها الإختباء وتحرير المخالفات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

كنا نعرّف الذكاء اللإصطناعي على أنه مجموعة من الصور المتحركة التي يمكن التحكم بها على شاشة الحاسوب أو الهاتف، ونقصد هنا ألعاب الفيديو، وتطورت المسألة نحو هواتف ذكية يمكن لحاملها أن يقضي جميع احتياجاته من خلالها.. ومنها الى خطوة متقدمة نحو الروبوتات الناطقة مثل الروبوت "صوفيا" والآن تتحفنا أدمغة المخترعين بهذه الآلة.

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فقد بدأت شركة فورد تصميم نوع جديد من سيارات الشرطة ذاتية الحركة، يمكنها رصد السائقين الذين يتجاوزون السرعة، والمخالفات المرورية والجرائم، بالاختباء وراء الأشجار والمباني. ويمكن للسيارة استخدام أجهزة الاستشعار لمراقبة البيئة المحيطة بها، والعثور على منطقة مناسبة للاختباء، بهدف رصد المخالفات المرورية بشكل سري.

ويرتبط النظام المتطور في السيارة بقواعد بيانات أمنية في جميع أنحاء المنطقة، ما يعني أن السيارة يمكنها الاتصال بمركز سجلات السائقين المحلي، وتسجيل المخالفات المرورية ضد من يخرق قانون السير. وتهدف شركة فورد بتصميم هذه السيارات إلى تطوير رصد الانتهاكات المرورية، وسرعة ردع المخالفين،والحفاظ على الأمن المروري وتقلي حوادث السير.

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