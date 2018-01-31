سيارة ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات وطهي الطعام

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المتحدة الامريكية (وكالات)



صَمم اثنان من مهندسي "غوغل" السابقين سيارة ذاتية القيادة لتوصيل منتجات البقالة أو البيتزا أو مستلزمات التنظيف الجاف، عبر شركتهما الناشئة "نورو" التي تتخذ من مدينة كاليفورنيا الامريكية مقرًا لها، وفقًا لما كشفا عنه يوم الثلاثاء.

وتنوي الشركة امتلاك عدد من هذه المَركبات التي تتولى مهام توصيل الطلبات عبر الطرق العامة بحلول نهاية العام الجاري، كما تعتزم تطوير نسخة أخرى ملائمة لعمليات الإنتاج بكثافة.

وبالنسبة للنموذج التجريبي الذي كشفت عنه الشركة في إعلانها، فيقترب ارتفاعه من المركبات رباعية الدفع، لكنه أضيق بكثير مقارنة بالسيارات التقليدية، لعدم حاجته مساحة ركوب. وزودت المركبة الكهربائية بأربع حاويات منفصلة لحمل الشحنات وتسليمها، وصممت كل حاوية لاستخدام محدد، فواحدة يمكنها إعداد وطهي البيتزا، وأخرى لتجميد السلع.

وتتمتع السيارة بالقدرة على حمل ما يصل إلى 680 كيلو غراما من البضائع وتوصيلها إلى أي مكان وباعتماد كامل على أنظمة الملاحة والاستشعار الخاصة بالسيارة، والتي تتمتع بأنظمة متطورة للغاية في هذا الصدد، وهو ما يؤهلها لتحقيق بداية حقيقية في صناعة السيارات ذاتية القيادة، وهو المجال الذي يحظى بمنافسة كبيرة وواضحة خلال الوقت الحالي.



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