"المذيعات في خطر".. الروبوت "إيريكا" تتولى قراءة الأخبار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكد العديد من العلماء أن قدرات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2022، ستعادل 10% من قدرات الإنسان العقلية، وبحلول عام 2040 ستعادل 50%، أما في العام 2075 فستصل إلى 90% منها، وهذا ما يفسر قلق العلماء من أن تستخدم تلك "الآلات" قدراتها ضد مخترعيها، أي أن ينقلب السحر على الساحر، أو أن تحتل وظائفه بالكامل..



في هذا الصدد، من المقرر أن تنال الروبوت "إريكا"، المزودة بذكاء اصطناعي مطور، منصبا يؤهلها لقراءة الأخبار التلفزيونية في اليابان، خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل. ويمكن أن تصبح "إريكا" أقرب إلى الواقع قريبا، بالإضافة إلى احتمال حصولها على "روح"، وفقا للمصمم هيروشي إيشيغورو.

وأضاف إيشيغورو، مدير مختبر الروبوتات الذكية في جامعة أوساكا قائلا: "سنستبدل أحد مقدمي الأخبار بالروبوت". ويذكر أنه كان يحاول إطلاق الروبوت للعمل التلفزيوني المباشر، منذ عام 2014، وفق صحيفة "دايلي ميل".

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