فيسبوك تكشف للمرة الأولى عن مبادئ الخصوصية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



نَشرت شركة فيسبوك لأول مرة، مبادئها المتعلقة بالخصوصية، وستقوم بعرض مقاطع مصورةٍ تعليمية لمساعدة مستخدميها على التحكم في من يُمكنُه الوصول إلى معلوماتهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعداد الشركة للتكيف مع قوانين حماية البيانات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت فيسبوك، اليوم الاثنين 29 يناير، أنها ستوضح للمستخدمين كيفية إدارة بيانات التطبيق التي يتبعها لعرض الإعلانات، وكيفية حذف المشاركات القديمة، وما يحدث للبيانات عقب حذف المستخدم لحسابه.

وتختلف مبادئ الخصوصية في فيسبوك عن بنود وشروط الاستخدام التي يوافق عليها المستخدم عند فتح حساب على الموقع، وتتراوح هذه المبادئ بين منح المستخدمين إمكانية التحكم في خصوصيتهم ومساعدتهم على فهم كيفية استخدام بياناتهم والحفاظ على أمان تلك المعلومات.

وكتبت إيرين إيجان، كبيرة مسؤولي الخصوصية لدى فيسبوك، في تدوينة لها: "ندرك أن الناس يستخدمون فيسبوك للتواصل"، لكنهم قد يرغبون بإخفاء بعض البيانات عن الآخرين، و"من المهم أن يكون لديك خيارات عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدام البيانات الخاصة".

وأضافت إيجان: "نضع المنتجات في اختبارات صارمة لأمن البيانات، كما نلتقي أيضا بجهات رقابية ومشرعين وخبراء في مجال الخصوصية من أنحاء العالم، لنضيف المزيد لممارساتنا وسياساتنا".

وكانت فيسبوك قد واجهت تحقيقات من قبل جهات رقابية في الاتحاد الأوروبي بسبب استعمالها لبيانات المستخدمين ورصدها لأنشطتهم على الإنترنت. لذلك، سيذكّر فيسبوك مستخدميه، اعتبارا من اليوم الاثنين، بإجراء "فحص الخصوصية" على حساباتهم، للاطمئنان على البيانات التي يشاركونها والتأكد من الذين يطلعون عليها، وفقا لما ذكرته إيجان في التدوينة.





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