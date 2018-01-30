الولايات المتحدة تعلن إنقراض أسد الجبال الشرقي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بسبب الصيد الجائر لأسود الجبال بعد الاستعمار الأوروبي للأمريكتين وبسبب استغلال البشر لمواطنها، فقد قل وجودها في معظم المناطق التي كانت تنتشر فيها تاريخيا، إذ تعرّض أسد الجبال للانقراض المحلي في شمال شرق أمريكا في أوائل القرن العشرين، ولم يبق له وجود هناك إلا في ولاية فلوريدا

وهاقد دارت عجلة السنون ولم يتمكن حماة البيئة والعلماء والباحثين من إنقاذ هذه الفصيلة النادرة من القطط فقد أعلن علماء الحيوان في الولايات المتحدة انقراض حيوان أسد الجبال الشرقي، واستبعدوه من القائمة الفيدرالية الأمريكية للحيوانات البرية والأنواع المهددة بالانقراض.

إقرأ: هذا الإكتشاف.. ربما يغير حقيقة بداية الحياة على الأرض

ولم يعثر علماء الحيوان على أيّ فرد من فصيلة أسود الجبال الشرقية، حتى قبل بضعة عقود من إدارجها في قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض، بحسب تقرير دائرة حماية الثروة السمكية والحيوانات البرية في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك قاموا الآن بإعلان انقراضها.

ولم تصرح كندا، الدولة التي عاش على أراضيها أيضا هذا الحيوان النادر، بأي معلومة عن وجوده أو انقراضه.

إقرأ أيضا: "البعوض" أذكى بكثير مما نتصور



