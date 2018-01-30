العثور على زمردة ضخمة تزن أكثر من كيلو ونصف بروسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (لينتا رو)



يعد منجم "ماليشيف" أكبر منجم للزمرد في أوروبا، وأحد أكبر ثلاثة مناجم في العالم والوحيد في روسيا الاتحادية. وتستخرج مؤسسة"روستيخ" يوميا قرابة 1.5 كغم زمرد من هذا المنجم، إضافة إلى كمية كبيرة من الأحجار الكريمة الأخرى بأنواعها.

في هذا المنجم الواقع في منطقة "سفيردلوفسك" الروسية، عثر على قطعة كاملة من الزمرد وزنها 1.6 كغم، وذكر متحدث باسم المكتب الصحفي لشركة "روستيخ" (شركة حكومية مالكة لمنجم ماليشيف ومناجمه)، ولاحظ العمال وجود قطعة الزمرد في حائط المنجم، وعلى الفور جرى رفعها إلى السطح، وبقيت محافظة على شكلها الأصلي..

وأشار المتحدث إلى أن وزن قطعة الزمرد بلغ 1.6 كغم، وطولها 14 سم، وعرضها 7 سم، وتصنف في الفئة الثانية من حيث الجودة، لأنها شبه شفافة، ولونها أخضر باهت، ويقدر الخبراء الثمن الأولي لقطعة الزمرد بحوالي 4 ملايين روبل، أي ما يعادل 72 ألف دولار أمريكي.

وفقا لمعطيات المكتب الصحفي لشركة "روستيخ" فإن الرقم القياسي السابق كان لقطعة زمرد عثر عليها بداية تسعينيات القرن الماضي، حيث بلغ وزنها حوالي 1.2 كغم، في حين قدر الخبراء ثمنها آنذاك بحوالي 1.2 مليون دولار أمريكي..

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