شركة "بورش".. تكشف عن أول سيارة كهربائية في تاريخها

أخبار الآ ن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Automobile Magazine)

لأول مرة بشكل رسمي، كشفت شركة "بورش" الفارهة عن سيارتها الكهربائية الجديدة التي لقبتها بإسم Mission E، والتي كانت منتظرة من قبل محبي سيارات "بورش"..

تعتبر "بورش Mission E" أصغر نسبيا من ناحية الحجم من موديل "باناميرا" إلا أنها تستهدف توفير مساحة مماثلة في المقصورة، خاصة بفضل استخدام مولد الطاقة الكهربائي، الذي يحرر مساحة كبيرة مقارنة بمولدات الاحتراق الداخلي، وفق ما نقل عن المصادر موقع Automobile Magazine

من أهم مميزات سيارة "بورش Mission E"، التوجيه الممتاز والتحكم الفائق، بالاضافة الى جعل البطاريات والموتورات الكهربائية مقاومة للحرارة، كما أن الشركة اعتمدت نظام تبريد معقد لضمان الأداء الثابت على عكس الموديلات الكهربائية المعروضة حاليا في الأسواق، تتسارع السيارة من الصفر إلى 96 كلم\س فيما يقارب ثانيتين ونصف، بسرعة قصوى محددة إلكترونيا عند 250 كلم\ ساعة.

وتستهدف "بورش" مجال سير كهربائي عند حوالي 480 كيلومتر، مع إمكانية شحن 80% من البطارية في أقل من عشرين دقيقة، أما سعرها بين بين 75,000 و80,000 دولار..

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