افتتاح مبنى "ذا أوبوس" للمصممة الراحلة زها حديد الشهر الجاري

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

كشفت حكومة دبي، الثلاثاء، أن افتتاح مبنى "ذا أوبوس The Opus" للمصممة العالمية الراحلة زها حديد سيكون خلال شهر يناير الجاري في إمارة دبي.

جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن مكعب تم تفريغه من الداخل ليصبح برجين بارتفاع 21 طابقاً، يربطهما حدود الصندوق من أسفل وأعلى بطريقة انسيابية.

وسيضم هذا المبنى مجموعة مطاعم عالمية إلى جانب العلامات التجارية الشهيرة على مساحة 250 ألف قدم مربعة.

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريداته على "تويتر"، إلى أن المشروع صممته المصممة العالمية الراحلة زها حديد.

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