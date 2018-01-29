هل تريد التخلص من إدمان الهواتف الذكية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الغارديان)



كل منا لديه على الاقل هاتف ذكي واحد موصول بشبكة الانترنت، وما ان نلتقطه بيدنا لتصفح بريدنا الالكتروني مثلا او لمسح بعض الاشعارات، حتى نغوص في عالم التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، هذا حالنا جميعا، فظاهرة الادمان على الهواتف الذكية باتت تسيطر على حياة غالبيتنا بل وتحرم العديد النوم في كثير من الأحيان.

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وفي هذا الاطار حذرت دراسات عدة من خطورة هذه الظاهرة جسديا ونفسيا، كما ان لها انعكاس سلبي على انتاجية العمل.

ونظراً لخطورة هذه العادة على الصحة، يوصي الخبراء، ببعض التطبيقات، التي تساعد على التخلص من إدمان الهواتف الذكية. وفيما يلي مجموعة منها، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية:

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1- ميوت

أحدث تطبيق يساعدك على التخلص من إدمان الهواتف المحمولة، حيث يقوم هذا التطبيق بتتبع وقت استخدام الشاشة وعدد النقرات.

2- مومنت

يحدد هذا التطبيق حداً أعلى للاستخدام اليومي للهاتف المحمول، ويحاول إبعادك عن الهاتف في حال استخدمته لوقت طويل، عبر وابل من الإشعارات.

3- سبيس

يبدأ تطبيق سبيس باختبار بسيط لتحديد مستخدم الهاتف، ومن ثم يساعدك على وضع أهداف تتعلق بالإقلاع عن إدمان الهاتف.

4- هولد

يستهدف هذا التطبيق الطلاب بشكل خاص، ويقوم بتتبع الوقت الذي يقضونه على الهواتف المحمولة، ويحول إنجازاتهم في هذا المجال إلى نقاط، يتم استبدالها بهدايا واقعية.

5- فورست

يستخدم تطبيق فورست نهجاً مختلفاً، حيث يقوم بزراعة شجرة افتراضية، تنمو مع الوقت، طالما كنت لا تستخدم الهاتف، وتموت هذه الشجرة، بمجرد إيقاف التطبيق عن العمل.

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