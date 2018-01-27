"تويتر" تطور ميزة تسهّل نشر مواد الفيديو

... 6 مليارات مشاهدة يومياً على "سناب شات" ذكرت صحيفة "فاينانشل تايمز" ان عدد مشاهدات الفيديو اليومي على تطبيف "سناب شات" زاد ثلاثة اضعاف عددها منذ مايو الماضي ، اذ يصل الى 6 مليار مشاهدة ، و بهذا فانه نجح في تضيق الفجوة بينه و بين فيس بوك..

... اختراق سناب شات وتسريب معلومات 4.6 ملايين مستخدم أطلق القراصنة موقعاً إلكترونياً يضم الملفات المسربة تحت اسم «قاعدة بيانات سناب شات»، snapchatdb.info، وهو الموقع الذي يضم معلومات لأرقام هواتف وأسماء 4.6 ملايين مستخدم لخدمة التراسل الفور

... أخطر اعتراف لمتهم محكوم عليه بالاعدام وهو على حبل المشنقة! محكوم بالإعدام في قضية قتل أحد أصدقائه، لكن وهو على حبل المشنقة اعترف أنه بريء لكنه ارتكب جريمة قبل عشر سنوات.

... علماء الفلك: وزن الشمس يقل تدريجيا أجرى علماء الفلك حسابات دقيقة لكتلة الشمس، واتضح أنها تفقد وزنها تدريجيا. ويرى العلماء أن السبب في ذلك يعود إلى الرياح الشمسية وتحول الكتلة إلى الطاقة

... آبل تعلن طرح "هوم بود" في فبراير المقبل أجّلت "آبل" طرح سماعة "هوم بود" الذكية في المتاجر إلى التاسع من فبراير/شباط المقبل، على أن يتم حجزها عبر الإنترنت بداية من السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني