"ناسا" تبدأ مهمة جديدة لدراسة طبقات الغلاف الجوى العليا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

بدأت مهمة ناسا التي تحمل اسم Gold mission، والخاصة بدراسة الطبقات العليا من الغلاف الجوي و"التداخل الديناميكي" بين الأرض والفضاء الخارجي، وستعمل على ارتفاع 22000 ميل فوق سطح الأرض، وسوف يدرس العلماء من خلال المهمة الجديدة التفاعل بين الغلاف الأيوني والغلاف الحراري.

والطبقة العليا من الغلاف الجوى للأرض الواقعة بين 50-360 ميلا مليئة بالجسيمات المشحونة، والتي تتفاعل مع الغلاف الحراري، وهذه الطبقات دائمة الاختلاط والتأثير مع بعضها البعض بشكل مستمر تقريبًا، كما سيتم بحث الآثار المترتبة على الطقس الأرضي، وطقس الفضاء، وتأثير المجال المغناطيسي للأرض على الغلاف الجوي العلوي.

وقال ريتشارد إيستيس الباحث الرئيسى في مختبر الفيزياء الجوية والفضاء في جامعة كولورادو بولدر: "الغلاف الجوي العلوي متغير أكثر مما كان يتصور سابقًا، لكننا لا نفهم التفاعلات بين جميع العوامل، لذا ستعطينا المهمة صورة عن هذه الأمر".

ومن المعروف أن الأحداث الكبيرة مثل الأعاصير وحتى تسونامي تسبب موجات تسافر إلى هذه الطبقات، وأحيانًا إلى الفضاء، ما يسبب في كثير من الأحيان اضطرابات في أنماط الرياح، وبالمثل، فالعواصف الشمسية والعواصف المغناطيسية يمكن أن تجلب جزيئات مشحونة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأرض، وفقًا لما ذكرته ناسا.

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