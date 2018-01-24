ملك تطبيقات المحادثة الفورية واتساب يغزو الشركات قريبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( حنان ضاهر )

تسعى شركة فيسبوك لتوسيع واتس آب ليشمل ‏الشركات. وتعتزم طرح الإصدار المخصص للشركات في دول أكثر. ولكن ما ‏هي خصائص واتس آب بيزنس؟ وهل يدعم الحواسيب المكتبية؟ وما أنظمة ‏التشغيل التي يعمل فيها؟ المزيد في التقرير التالي :

ملك تطبيقات المحادثة الفورية في العالم‎ ‎واتساب يقفز إلى مجال الأعمال ليتصيد ‏مستخدمين جدد ‏

إذ يبدو أن التطبيق الذي أكثر من مليار مستخدم يوميا، يتطلع إلى توسيع نطاق ‏عمله ليشمل الشركات أيضا‎.‎

فقد كشفت شركة "فيسبوك" الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت ومالكة تطبيق ‏المحادثة الفورية الشهير "واتس آب" عن سعي التطبيق إلى تسهيل التواصل ‏والاتصالات داخل وبين الشركات الصغيرة. ‏

وقد أطلقت "فيسبوك" نسخة جديدة من تطبيق "واتس آب" باسم "واتس آب ‏بيزنس" مجانا للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" في الولايات ‏المتحدة والمكسيك وبريطانيا وإيطاليا وإندونيسيا، مع اعتزامها طرحه في المزيد ‏من الدول خلال الفترة المقبلة.‏

‏ ولم يتم الكشف عن موعد طرح الإصدار المخصص للأجهزة الذكية التي تعمل ‏بنظام التشغيل "آي.أو.إس". ويحتوي الإصدار الجديد المخصص للشركات من ‏تطبيق "واتس آب" على مجموعة من الخصائص الجديدة التي تتيح للشركات ‏الصغيرة التواصل مع عملائها بسهولة أكبر، بما في ذلك إمكانية الحصول على ‏البيانات الموثقة للشركة وعرض الأسئلة المتكررة وخاصية الرد السريع على ‏اتصال العميل‎.‎

كما يدعم هذا الإصدار أجهزة الكمبيوتر المكتبية. ومن المنتظر أن يكون "واتس ‏آب بيزنس" نجاحا جدا في الدول النامية، التي يتزايد فيها الاعتماد على منصات ‏التواصل غير الرسمية مثل "واتس آب" من جانب الشركات الصغيرة في الدعاية ‏والمبيعات. وتشير شركة "واتس آب" الى دراسة أجرتها مؤسسة "مورنينغ ‏كونسالت"، تقول إن أكثر من 80% من الشركات الصغيرة في الهند والبرازيل ‏تستخدم التطبيق لمساعدتها في تنمية أعمالها.‏

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