ملك تطبيقات المحادثة الفورية واتساب يغزو الشركات قريبا
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( حنان ضاهر )
تسعى شركة فيسبوك لتوسيع واتس آب ليشمل الشركات. وتعتزم طرح الإصدار المخصص للشركات في دول أكثر. ولكن ما هي خصائص واتس آب بيزنس؟ وهل يدعم الحواسيب المكتبية؟ وما أنظمة التشغيل التي يعمل فيها؟ المزيد في التقرير التالي :
ملك تطبيقات المحادثة الفورية في العالم واتساب يقفز إلى مجال الأعمال ليتصيد مستخدمين جدد
إذ يبدو أن التطبيق الذي أكثر من مليار مستخدم يوميا، يتطلع إلى توسيع نطاق عمله ليشمل الشركات أيضا.
فقد كشفت شركة "فيسبوك" الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت ومالكة تطبيق المحادثة الفورية الشهير "واتس آب" عن سعي التطبيق إلى تسهيل التواصل والاتصالات داخل وبين الشركات الصغيرة.
وقد أطلقت "فيسبوك" نسخة جديدة من تطبيق "واتس آب" باسم "واتس آب بيزنس" مجانا للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" في الولايات المتحدة والمكسيك وبريطانيا وإيطاليا وإندونيسيا، مع اعتزامها طرحه في المزيد من الدول خلال الفترة المقبلة.
ولم يتم الكشف عن موعد طرح الإصدار المخصص للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس". ويحتوي الإصدار الجديد المخصص للشركات من تطبيق "واتس آب" على مجموعة من الخصائص الجديدة التي تتيح للشركات الصغيرة التواصل مع عملائها بسهولة أكبر، بما في ذلك إمكانية الحصول على البيانات الموثقة للشركة وعرض الأسئلة المتكررة وخاصية الرد السريع على اتصال العميل.
كما يدعم هذا الإصدار أجهزة الكمبيوتر المكتبية. ومن المنتظر أن يكون "واتس آب بيزنس" نجاحا جدا في الدول النامية، التي يتزايد فيها الاعتماد على منصات التواصل غير الرسمية مثل "واتس آب" من جانب الشركات الصغيرة في الدعاية والمبيعات. وتشير شركة "واتس آب" الى دراسة أجرتها مؤسسة "مورنينغ كونسالت"، تقول إن أكثر من 80% من الشركات الصغيرة في الهند والبرازيل تستخدم التطبيق لمساعدتها في تنمية أعمالها.
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