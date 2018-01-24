إعلان انقراض "الكوجر" الأمريكي الشرقي بعد 80 عاما من رؤيته

أخبار الآن| ميشيجان- الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

أعلن رسميا انقراض "الكوجر"، وهو الأسد الجبلي الذي كان يعيش في شرق الولايات المتحدة في المنطقة بين ميشيجان وساوث كارولاينا، وتقرر رفعه من قائمة السلالات المهددة بعد ثمانية عقود من آخر ظهور مؤكد لهذا الحيوان المفترس، وكان هذا النوع من الأسود قد أدرج في تلك القائمة عام 1973 رغم عدم توثيق مشاهدته لثلاثة عقود.



وكان آخر أسد من ذلك النوع يجري توثيق مشاهدته قد قتل على يد صياد في ولاية مين عام 1938، وقالت إدارة المصايد والحياة البرية الأمريكية إن السنوريات الكبيرة، التي تعرف أيضا بالأسود الجبلية، كانت تجوب جميع الولايات شرقي نهر المسيسيبي لكن جميعها اختفت بحلول عام 1900 بسبب الصيد المستمر والأفخاخ.

وبدأت الإدارة في 2011 مراجعة مكثفة لوضع الكوجر. وأصبحت خطة رفعه من قائمة السلالات المهددة نهائية يوم الاثنين، وقالت جماعات مدافعة عن البيئة إن رفع الكوجر الشرقي من قائمة الفصائل المهددة بالانقراض يمهد الطريق أمام ولايات مثل نيويورك، التي بها جبال أديرونداك الموطن الملائم لأسد الجبال، للعمل على تربيته من جديد عن طريق جلب حيوانات من التي تتكاثر في الغرب.

وقال مايكل روبنسون أحد دعاة الحفاظ على البيئة في مركز التنوع البيولوجي في بيان "نحتاج حيوانات كبيرة آكلة للحوم مثل حيوان الكوجر الذي يمكن أن يحد من الزيادة المفرطة في عدد الغزلان والأمراض المنقولة عن طريق القراد التي تهدد صحة الإنسان. لذلك نأمل أن تقوم ولايات الشرق وشمال الوسط على إعادة تربيتها".

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