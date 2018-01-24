آبل تعلن طرح "هوم بود" في فبراير المقبل

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أجّلت "آبل" طرح سماعة "هوم بود" الذكية في المتاجر إلى التاسع من فبراير/شباط المقبل، على أن يتم حجزها عبر الإنترنت بداية من السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني الجاري في الأسواق الرئيسية، وكانت «أبل» كشفت أنها ستطرح الجهاز في الأسواق مقابل 349 دولاراً في الولايات المتحدة.



وأوضحت "آبل" أن سماعتها الذكية الجديدة "هوم بود" تستشعر المواقع في الغرف وتعدّل الصوت بحسب المساحة والمكان المتواجدة به، وكانت الشركة قد أعلنت عن سماعتها الذكية بشكل مبدئي في يونيو/حزيران الماضي وكشفت عن طرحها في ديسمبر/كانون الأول 2017، ولكن تم تأجيله لاحقا.

وأكدت «أبل» أن «هوم بود» ستكون متاحة على أرفف المتاجر في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا «في وقت مبكر من 2018». وذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن التأجيل يعد ضربة لخطط «أبل» الساعية إلى منافسة شركتي «أمازون» و«غوغل» في السوق المتسعة للأجهزة الإلكترونية المنزلية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن تأجيل الطرح يعني أن تفقد «أبل» فرصة المنافسة في موسم العطلات السنوية الذي تزدهر فيه مبيعات الهدايا والأجهزة الإلكترونية.

وفي بيان أرسلته «أبل» لوسائل الإعلام، ذكرت الشركة الأميركية أن «السماعة الذكية اللاسلكية تحتاج للقليل من الوقت الإضافي قبل أن تكون جاهزة للمستخدمين»، يشار إلى أن الجهاز الجديد صمم لمنافسة سماعات منزلية ذكية أخرى مثل «إيكو» من إنتاج «أمازون»، و«غوغل أسيستانت»، إضافة إلى أجهزة مشابهة تنتجها شركات أخرى، ومنذ الإعلان عن اقتراب طرح «هوم بود» في الأسواق، طورت «أمازون» و«غوغل» طرازات جديدة من سماعاتها الذكية استعداداً للمنافسة.

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