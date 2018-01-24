"آبل" تضيف ميزات جديدة لإظهار صحة البطارية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

أعلنت الشركة الأمريكية "أبل" أن مستخدمي آيفون يمكنهم الآن إختيار تشغيل "ميزة التحكم بالطاقة"، والتي تمنع الإغلاق المفاجئ لهواتف أيفون في حال نفدت البطارية، حيث يمكنهم إيقاف هذه الميزة إذا ما أرادوا ذلك.

وكانت آبل قد أكدت في شهر ديسمبر الماضي أن نظام التشغيل في هواتف ايفون 6، أيفون 6 اس وأيفون اس اي، والتي تعاني من مشكلات في البطارية بإمكانها إبطاء الهواتف، وتسبب لها ذلك بدعاوى قضائية بعد أيام قليلة من إعلانها.



عبر الهاتف من واشنطن دلشاد عثمان خبير تكنولوجي

اقرا ايضا