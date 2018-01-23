سامسونغ تغير أساليب التعليم النمطية من خلال جهاز "فليب"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (متابعات)

كشفت شركة ُ سامسونج للإلكترونيات المحدودة، عن رؤيتِها لمقراتِ العملِ المستقبلية، من خلال جهازِها اللوحي الجديد سامسونج Flip.

وتهدفُ الشركةُ من خلال Flip إلى استبدال ِ السبورةِ الوَرقية في قاعاتِ الاجتماعاتِ والفصولِ الدراسية بسبورةٍ رقمية متطورة؛ إذ يُمكنُ للمستخدم ِ الكتابة ُ بأي شيء تقريبًا على الشاشة، التي يبلغ قياسها خمسة ً وخمسينَ بوصة، واستعمالُ المحتوياتِ من أي جهازٍ خارجي، سواءٌ كان هاتفاً ذكي أو جهازَ كمبيوتر محمول.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السبورة الرقمية الجديد تتيح إمكانية دمج الجداول والرسومات البيانية في العروض التقديمية، ويتيح كل عرض تقديمي رقمي حفظ ما يصل إلى 20 صفحة شاشة، مع إمكانية تعديلها ومشاركتها..

ومن المقرر طرح السبورة الرقمية سامسونج Flip في الأسواق العالمية بدءاً من فبراير (شباط) المقبل بسعر 2700 دولار.

ويعزز اللوح الرقمي Samsung Flip، التي يعتبر تطويراً للوحة الرسوم البيانية الورقية واللوائح التناظرية القياسية، خلق الفرص المناسبة لتوليد الأفكار المتميزة مع الحفاظ على الشعور المألوف بالكتابة التقليدية.

وعلى عكس سابقاته، يمكن Samsung Flip المستخدمين من خلق المحتوى في وقت واحد إضافة إلى المشاركة السهلة، والشروع في أعمال الشرح والبحث بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قاعدة اللوح القابلة للنقل، يمكنها تحويل أي مكان إلى غرفة مراسلات، ما يمنح الشركات مرونة إضافية مع مساحة محدودة للمؤتمرات. وأخيرا، تم تصميم واجهة اللوح الرقمي خصيصا لتكون سهلة الاستخدام والتمكن من إجراء المحادثات المستمرة في الوقت المناسب.

وتعليقاً على ذلك، قال جونغي هان، رئيس وحدة أعمال العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات : "إن العيوب اللوجستية الدائمة والمرافقة للاجتماعات الحديثة، تدفع المشاركين للانسحاب من الاجتماعات دون منح أفكارهم واكتشافاتهم الحيوية الفرصة لرؤية النور. يحتاج الموظفين اليوم إلى تقنيات أكثر قوة ومرونة، ونحن نؤمن حقا بأن لوح Samsung Flip الرقمي الجديد يوفر إمكانيات غير محدودة لريادة التعاون الفعال. نحن متحمسون لكشف الستار عن Samsung Flip في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2018، ونحن نتطلع إلى الاعتماد على هذه التقنية لمساعدة الشركات على العمل بشكل أفضل وأكثر ذكاء وسرعة".

ضمن اللوح الرقمي Samsung Flip من خلال التفاعل المتزامن متعدد المستخدمين، سماع جميع الأصوات والتعرف على الأفكار خلال اجتماع معين. كما يمكن لما يصل إلى أربعة مشاركين مختلفين تقديم المحتوى أو التعليق مباشرة على الشاشة في نفس الوقت باستخدام أصابعهم أو القلم. ما يمكن جميع المستخدمين من تخصيص أسلوب كتابته والحجم واللون الذي يود استخدامه، بحيث تكون جميع الملاحظات واضحة من قبل المشاركين لدقة UHD.





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