تقنية مبتكرة تضاعف فرص حصول اللاجئين على عمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



وجدت دراسة جديدة أنه يمكن التوصل إلى طريقة ناجحة تتيح إعادة توطين اللاجئين عن طريق إدخال بياناتهم في جهاز الكمبيوتر.

وطور علماء من الولايات المتحدة وأوروبا، خوارزمية تأخذ بيانات اللاجئ وتحدد المكان الأفضل لاستقراره.

اقرأ أيضا: اتفاق الهجرة يجب أن يكون في مصلحه واشنطن

واستنادا إلى تحليل مؤقت، استخدم عشرات الآلاف من الحالات التاريخية، خلص الباحثون إلى احتمال تضاعف فرص اللاجئين الباحثين عن عمل، في الحصول على وظيفة مناسبة، عن طريق تنفيذ هذه التقنية.

وسلّط تدفق اللاجئين إلى أوروبا منذ عام 2015، الضوء على الحاجة إلى نظم فعالة لإعادة توطين اللاجئين في بلدان إقامتهم الجديدة.

أول مدينة علمية لأبحاث العيش على المريخ

وتشير الدراسات إلى أن المكان الذي يستقر فيه اللاجئون، يؤثر على مدى نجاحهم، ولكن لا يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار عند محاولة العثور على مكان جيد لإقامتهم.

واستخدم الباحثون بيانات 30 ألف لاجئ تم إعادة توطينهم بالفعل، واعتمدوا على الخوارزمية لتعيين المواقع المثلى المناسبة لهم.

وبالمقارنة مع النتائج التاريخية الفعلية، قدروا أن احتمال توظيف اللاجئ في الولايات المتحدة، ارتفع من 25 إلى 50% تقريبا.

وفي حين أن أساليب مساعدة الاندماج، مثل دروس اللغة والتدريب على العمل، غالبا ما تكون باهظة التكلفة ويصعب تنفيذها، لاحظ الباحثون أن التقييم الخوارزمي لن يكلف شيئا تقريبا.

للمزيد:

علماء: يجب تغيير تعريف المراهقة لتلائم العصر

هذا ما تنتظره كلاب روسيا الضالة قبل مونديال 2018!