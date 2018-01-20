"واتساب" يحمي مستخدميه من الإحتيال بواسطة هذه الميزة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (إندبندنت)

قال تقرير جديد إن واتساب تعمل على ميزة جديدة من شأنها تسهيل تحديد الرسائل غير المرغوب بها وتجنب خداع المستخدم. ويعتمد مرسلو هذه الرسائل المزعجة بانتظام منصة واتساب لنشر أخبار كاذبة، لذلك، تحاول الشركة مواجهة المشكلة.

ومن تلك الرسائل غير المرغوب بها على سبيل المثال، نجد رسالة تقول إنه سيتعين عليك قريبا البدء في دفع رسوم اشتراك من أجل الاستمرار في استخدام واتساب، إلا إذا قمت بإعادة بعث الرسالة إلى العديد من أصدقائك على المنصة.

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ومن المنتظر أن يظهر لك تطبيق التراسل الفوري المملوك لشركة فيسبوك، قريبا، تنبيها عندما تتلقى رسالة تم إرسالها 25 مرة على الأقل، وفقا لموقع "WABetaInfo"، وسيظهر تحذير الشركة بشكل بارز في الجزء العلوي من الرسالة.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة لن تقطع الرسائل غير المرغوب فيها تماما، إلا أنها ستسهل تحديد هذا النوع من الرسائل وتجاهلها.ويشير التقرير إلى أن هذه الميزة ما تزال قيد التطوير حاليا، إلا أن موقع "WABetaInfo" يتوقع أن تتاح مع تحديث أندرويد القادم.

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