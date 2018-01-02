الأخبار الكاذبة.. قد تكلف المواقع مخالفة ضخمة في هذه الدولة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (BBC)

يعاني رواد وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار الأخبار الكاذبة بشكل مفرط، حيث انتشرت في السنوات الأخيرة عدة قصص تهم الانتخابات الأمريكية وعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وقضايا مهمة، وكل هذه الأخبار كانت في مجملها كاذبة..

ودرءا لهذه الأكاذيب، فقد حاولت هذه الشركات الكبرى مثل فيسبوك و غوغل محاربة مصادر هذه الأخبار الكاذبة، لكن العملية كانت أصعب مما تم توقعه بادئ الأمر..

لكن في ألمانيا تغير الوضع، فلا مكان للأخبار الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت بشكل جدي تطبيق قانون جديد يلزم هذه المواقع بإتخاذ إجراءات حاسمة جدا لإزالة هذه الأخبار بشكل كامل، بالاضافة الى تلك الأخبار التي تحرض على الكراهية، فوفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، تواجه المواقع التي لن تلتزم بالقانون دفع غرامات قد تصل لـ50 مليون يورو.

هذا القانون يمنح شبكات التواصل الاجتماعي مهلة 24 ساعة فقط لإتخاذ الاجراءات اللازمة عقب الابلاغ عن المادة المخالفة للقانون المعمول به، حيث يركز أساسا على فيسبوك، تويتر، يوتيوب حاليا، ويثير هذا القانون جدلا واسعا في ألمانيا.. لأنه يعتبر حدا لحرية التعبير..

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