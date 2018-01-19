"نوكيا– سليب".. جهاز جديد لمراقبة عملية النوم

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

طرحت شركة "نوكيا" التكنولوجية أحدث جهاز لمراقبة عملية التنفس في أثناء الليل أطلقت عليه اسم "نوكيا– سليب" وهو عبارة عن لفافة قطنية رخوية يتم وضعها تحت المرتبة لمراقبة وتحليل عملية النوم. والجهاز مزود بمستقبل يسجل عليه النوم ومراحله الخفيفة والعميقة ومعدلات التنفس، وهو مرتبط بتطبيق يوفر له المعلومات لتحسين عملية النوم ويعطى النصائح اللازمة للنوم المريح.

قلة النوم يعادل ضررها على الصحة الكثير منه:

هذا وأظهرت دراسة أعدها الباحث السويسري توربيون أوكرستدت “لمعهد دراسات الإجهاد”، أن النوم لأقل من ست ساعات، وأكثر من تسع ساعات، مرتبط بشكل أو بآخر مع ارتفاع نسبة الوفيات.

ويقول أوكرستدت، “ليس لدى أولئك الذين ينامون فترة قصيرة في الليل، وقت كافي لاستعادة الوظائف الحيوية للجسم، مما يؤثر سلبا على جهاز المناعة، ونسبة الدهون والسكر في الدم، والتي ترتبط بـأمراض القلب والأوعية الدموية.

لكن هذه المخاطر تختفي عندما يعوض الشخص الساعات اللازمة من النوم في عطلة نهاية الأسبوع، وتشير بيانات الدراسة أيضا إلى أهمية العامل الوراثي في هذا المجال.”

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