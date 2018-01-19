شركة إماراتية تكشف النقاب عن حافلة كهربائية تم تجميعا محليا

أخبار الآن | ابوظبي- الامارات العربية المتحدة (رويترز)

ربما يتمكن الناس في أبوظبي قريبا من الحصول على رحلات وانتقالات بوسيلة صديقة للبيئة، بعد أن كشفت شركة إماراتية النقاب عن حافلات كهربائية تم تجميعها بالكامل في البلاد.

ومن المقرر أن تخضع الحافلة لتجارب طوال عام 2018 لضمان الكفاءة، وخاصة خلال الأشهر التي ترتفع بها درجات الحرارة. وتتوقع الشركة أن تخرج الحافلات إلى الشوارع في أوائل 2019.

وتم صنع الحافلة خصيصا لسوق أبوظبي، لكي تتواءم مع حرارة الطقس خلال أشهر الصيف.

وكشفت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر النقاب عن الحافلة الكهربائية بالكامل في قمة الطاقة المتجددة في العاصمة الإماراتية.

وقال مدير التسويق وإدارة البرامج في شركة "مصدر" ستيفن سيفيرانس إن الهدف هو خفض الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل.

وأضاف أن "النقل هو السبب في حوالي 25 في المئة من بصمتنا الكربونية على مستوى العالم..."

ولتجميع الحافلات، تعاونت "مصدر" مع شركة "حافلات" الإماراتية لصناعة الحافلات وعملاق التكنولوجيا "سيمنز" لتوفير المحرك.

وقال سيفيرانس إن الحافلة مزودة "ببطاريات مبردة بالمياه" و"بألواح شمسية بأعلاها".

وتبدو السيارة مثلها مثل أي حافلة أخرى وتحمل 27 شخصا، مع مساحة لعدد قليل من الركاب للوقوف.

وعلى مدى السنوات القلائل الماضية، أطلقت الإمارات الكثير من المبادرات لتصبح أكثر التزاما بمعايير المواءمة البيئة، وتحتل مكانة بارزة في الشرق الأوسط الذي لا توجد به سوى محاولات حكومية قليلة بهدف الحفاظ على البيئة.

وفي عام 2016، هبطت طائرة تعمل بالطاقة الشمسية في أبوظبي، مستكملة أول رحلة بدون وقود حول أنحاء العالم.

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