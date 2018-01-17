الصين: حماية المستهلك تطلب من أبل تفسيرا لبطئ أجهزة "آيفون"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن جماعة صينية لحماية المستهلك طلبت من شركة أبل معلومات بخصوص بطئ نسخةٍ أقدم من أجهزة آي فون بعد تحديثات لنظام التشغيل ، وإنها طلبت رداً قبل يوم الجمعة، وبحسب الوكالة الصينية فإن طلب مجلس المستهلكين في شنغهاي جاء استجابة لإفادات من المستهلكين بأن أجهزة آي فون الأقدم أصبحت بطيئة بعد تحديث برنامج التشغيل إلى النسخة الجديدة

وأضافت شينخوا أن المجلس طلب في رسالة بعث بها إلى شركة أبل يوم الاثنين تفسيراً للبطء ومعلومات عما تعتزم أبل عمله لإصلاح المشكلة، وأقرت شركة أبل في ديسمبر (كانون الأول) بأن برنامج آي فون يمكن أن يتسبب في بطء بعض الهواتف التي تعاني من مشكلات تتعلق بالبطارية واعتذرت عن هذه المشكلة.

وخفضت كذلك تكاليف استبدال البطاريات وقالت إنها ستغير برنامج التشغيل الخاص بها لتبين للمستخدمين ما إذا كانت بطاريات هواتفهم تعمل بشكل جيد، وقال مجلس المستهلكين، وهو منظمة غير حكومية، إنه تلقى 2615 شكوى بخصوص منتجات وخدمات أبل في عام 2017 مقابل 964 شكوى في عام 2015..

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