إنجاز تاريخي.. الذكاء الإصطناعي يتفوق على البشر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الذكاء الاصطناعي هو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها. من أهم هذه الخاصيات القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة. إلا أنَّ هذا المصطلح جدلي نظراً لعدم توفر تعريف محدد للذكاء.

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وفي هذا الاطار، تقدم النموذج الحاسوبي لشبكة الأعصاب الذي أعدته شركة الإنترنت "علي بابا غروب" لأول مرة على الإنسان فيما يتعلق باجتياز اختبار فهم النصوص المقروءة.

ويعد SQuAD Stanford Question Answering Dataset) مجموعة من البيانات تتضمن ما يزيد على 100 ألف سؤال والعدد نفسه من الإجابات القائمة على 500 مقال في ويكيبيديا. وهو تابع لجامعة ستانفورد كواحد من أعقد الاختبارات في مجال المعالجة المعرفية للنصوص.

وقد اجتاز البرنامج منذ أيام هذا الاختبار وتلقى 82.44 نقطة، ما يزيد عن أعلى مؤشر (82.304) حققه الأشخاص المشاركون فيه.

ووصف ناطق باسم معهد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي (iDST) التابع لشركة الإنترنت المذكورة تلك النتيجة بأنها إنجاز تاريخي.

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