"فورفيوس".. أول رجل آلي يقرأ لغة الجسد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جمانة بشان)

أزاحت شركة "أومرون" اليابانية للصناعات التكنولوجية النقاب عن إصدار جديد من الروبوت فورفيوس Forpheus الذي يستطيع ممارسة لعبة تنس الطاولة، ويتميز بقدرته على قراءة لغة الجسد.

يحاول أن يفهم حالتك المزاجية وأسلوبك في اللعب، كما ويمكن أن يتنبأ بالخطوة القادمة التي سوف تقوم بها .. هو ليس صديق أو أي أحد من أفراد عائلتك .. بل رجل آلي يمكنه أن يقرأ لغة جسدك ويساعدك على تقييم قدرات خصمه وإسداء النصح له وتشجيعه على اللعب.

إنجاز ياباني جديد يضاف إلى سلسلة إبتكاراتها .. بالروبوت الذي أطلق عليه إسم فورفيوس، قالت شركة أومرون التي أصدرته إنها لا تبيع روبوتات يمكنها أن تلعب تنس الطاولة، بل تحاول استخدام الروبوت كي تظهر كيف تتعامل التكنولوجيا نيابة عن البشر.

ويتكون الروبوت فورفيوس من ذراع آلية تستطيع تحريك مضرب تنس طاولة، ويمكنه مراقبة الكرة عن طريق مجموعة كاميرات بل والتنبؤ بمكان سقوطها من خلال برمجيات خاصة.

وأزيح النقاب عن الروبوت الجديد ضمن أجهزة إلكترونية أخرى عديدة خلال معرض إلكترونيات المستهلك في لاس فيغاس الأمريكية، سلط الضوء على مفهوم أن الروبوتات يمكن أن تصبح أشبه بالبشر عن طريق اكتساب الذكاء الانفعالي والقدرة على التعاطف.

من جانبها، كشفت شركة هوندا اليابانية العملاقة للسيارات الستار عن منظومة إلكترونية جديدة لتشغيل الروبوتات تتضمن الروبوت الجديد «3 إي إيه 18».

إذ يستطيع هذا الروبوت أن يبدي التعاطف مع البشر من خلال العديد من تعبيرات الوجه ..

التكنولوجيا الجديدة ما زالت في مراحلها الأولية، ولكنها واعدة بالنسبة لمجالات عديدة، حيث أن هناك اهتماماً كبيراً في اليابان بهذا النوع من التقنيات، نظراً لنقص عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاعتناء بكبار السن في المجتمع الياباني.





من دبي عبر الهاتف الاستاذ زياد الشوبكي - خبير في التكنولوجيا الحديثة

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