شاهد كيف يحلق هذا الرجل بسرعة الطائرة مستخدما بزة خارقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قدمت شركة "JetPack Aviation" مؤخرا آخر انتاجتها الغريبة وهي بزة فريدة مزودة بمحركات نفاثة يستطيع من يرتديها التحليق بسرعة تزيد عن 300 كلم في الساعة. وهي سرعة هائلة نسبة الى هذا النوع من الإختراعات.

وقال الخبراء في الشركة المصنعة أثناء طرحهم لهذه القطعة المميزة في معرض "CES 2018" للتقنيات، إن "البزة" تتألف من محركات نفاثة تحمل على الظهر على شكل حقيبة وقبضات للتوجيه والتحكم بالسرعة والارتفاع".

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وتسمح المحركات النفاثة الـ 6 للراغبين في استخدام هذه البزة بالارتفاع إلى علو يصل إلى 4500 م، وتمكنه من الطيران لمسافة 30 كلم، بسرعة تصل كحد أقصى إلى 320 كلم/ ساعة. ويؤكد الخبراء في "JetPack Aviation" أن هذا الإختراع الفريد ما يزال يخضع للاختبارات النهائية، وفي حال نجاحه، من المنتظر أن يتم طرحه للبيع نهاية العام الجاري، أو أوائل العام المقبل.

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