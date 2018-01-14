قريبا في بريطانيا: طرق تساعد السائق المرهق على عدم النوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

وفقا لشركة Highways England فإنه من المقرر أن تصمم الطرق الحيوية في التي تربط بين المدن والدول بطريقة تعتمد أسلوب محاكاة الواقع من خلال مناظر بانورامية للحد من تزايد الحوادث المرورية الناجمة عن الإرهاق أو النعاس.

وستحاول الشركة التي تعد واحدة من مؤسسات القطاع العام في المملكة المتحدة، جعل المناظر الطبيعية الجميلة مرئية ظاهرة أمام السيارات، عبر تصميم تحسينات بقيمة 20 مليار دولار على الطرق السريعة والرئيسة، على أن يتم النفاذ من المشروع عام 2021.

وقال مايك ويلسون كبير المهندسين في Highways England، إن "تمثيل آفاق وبيئات متنوعة أمام السائقين، يعد وسيلة لاستفزاز مستخدمي ورفع مستوى تفاعلهم ما يجعل القيادة أكثر أمانا إذا ما استثنينا عوامل وقوع الحوادث الأخرى كالظروف الجوية".

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وعن السؤال المطروح بخصوص الخشية من أن تشتت هذه الطريقة انتباه السائق، قال ويلسون: "في جميع الأحوال على السائق أن يركز على الطريق. ولكن الإرهاق هو التحدي الحقيقي للسائقين، وستساعدهم هذه التحسينات على بقائهم مستيقظين".

وكشفت Highways England عن 10 مبادئ لتصميم المخططات القادمة، بما في ذلك بيانات الابتكار والاستدامة بيئيا وطول الأمد. الجدير بالذكر، أن 67 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 479 آخرين بجراح خطيرة، في حوادث على الطرق البريطانية عام 2016.

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