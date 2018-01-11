شركة صينية تكشف عن حقيبة ذكية تتبع مستخدمها وتنذره بسرقتها

أخبار الآن| نيفادا- أمريكا (أ ف ب)



شركة صينية تكشف عن حقيبة ذكية تتبع مستخدمها وتنذره عند سرقتها، سيصبح حمل الحقيبة الثقيلة قريبا شيئا من الماضى، وذلك بفضل حقيبة CX-1 التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتتبع صاحبها مثل الحيوانات الأليفة المدربة تدريبا جيدا، والتي كشفت عنها شركة ForwardX Robotics الصينية خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2018.

تم تجهيز الحقيبة الروبوتية بتقنية التعرف على الوجه التي تتيح للمستخدم فتحها، وتساعدها على تتبعه حيثما كان، كما أنها مجهزة مع سوار ذكي يرتديه المستخدم بيده، لإخطاره إذا حاول شخص ما سرقتها أو ابتعدت عن مسارها بسبب أي مشكلة.



ودعمت الحقيبة بأجهزة الاستشعار وأربع عجلات لمساعدة على تجنب العقبات، مع كاميرا بزاوية واسعة 170 درجة و تقنيات لمساعدتها على الوقوف بنفسها، وتستخدم الحقيبة أيضا خوارزمية لتحديد وتتبع صاحبها بدقة فى الوقت الحقيقى، كما أنه لديها ميزة فريدة تمكن المستخدمين من السيطرة عليها دون الحاجة إلى الضغط على أى أزرار، وتحتوى الحقيبة أيضا على بطارية داخلية التى يمكن استخدامها لشحن الهاتف الذكى الخاص بك وغيرها من الأدوات، ولم يتضح بعد متى وأين تخطط الشركة الصينية المطورة لها إطلاقها.

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