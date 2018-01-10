إصابة 7 أشخاص في إنفجار بطارية هاتف "أيفون"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



انفجرت بطارية هاتف "أيفون" في متجر "أبل" بمدينة زيورخ السويسرية، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، حسب تقارير صحفية محلية، وأفادت شرطة زيورخ بأن 50 فردا من عملاء المتجر والعاملين به، أجبروا على مغادرته، بعدما لوحظ انبعاث دخان من بطارية هاتف آيفون، ووفقا للشرطة، فإن أحد موظفي متجر "آبل"، الذي حاول إخراج البطارية من الهاتف، أصيب بحروق طفيفة.



وأفاد المتحدث باسم الشرطة، ماركو بيزا، أن سبعة أشخاص تلقوا رعاية طبية، ولكن لم يتم نقل أيا منهم إلى المستشفى. وأشار بيزا، إلى أن خبراء الطب الشرعي، يحاولون الوصول إلى سبب ارتفاع حرارة بطارية "آيفون" إلى حد الاحتراق، وأشاد بعمال متجر "آبل"، الذين ألقوا بالرمال على البطارية المحترقة، من أجل إخماد النيران، والسيطرة على الوضع.

ولم تعلق شركة "آبل" على الحادث حتى الآن، وتعرض أحد العاملين في المتجر إلى حروق سطحية، فيما انتشر دخان يعتقد أنه سام، وفي أعقاب الحادث جرى إخلاء المتجر من نحو 50 زائرا كانوا بداخله، ويحقق خبراء سويسريون في الواقعة، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية وانفجارها.

ويمثل الحادث ضربة لـ"أبل" التي طرحت قبل أسابيع أحدث هواتفها "آيفون X"، وسط انتقادات بأنه لم يقدم جديدا يذكر في عالم الهواتف الذكية، ويأتي حادث احتراق هاتف "آيفون" في سويسرا، تزامنا مع مواجهة "آبل" لدعاوى قضائية حاليا، والمتهمة فيها بتعمدها إبطاء أداء بطاريات هواتف "آيفون 6"، من أجل إجبار عملائها على شراء طرازات أحدث.

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