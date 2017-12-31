رأس السنة على موعد مع ظاهرة كونية نادرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قالت وكالة "ناسا" إن ليلة رأس السنة ستشهد ظهور "القمر العملاق" أو ما يعرف بـ"سوبر مون"، مشيرة إلى أنه سيعاود الظهور مرة أخرى بعد أسابيع قليلة.

وذكر موقع "سي.إن.إن" أن حجم القمر سيكون أكبر بـ14 في المئة، كما سيزيد نوره 30 في المئة.

يشار غلى أن "ناسا" أطلقت على القمر الذي سيظهر ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية اسم "القمر الذئب".

وسيبدو القمر بشكل واضح وكبير في السماء، وذلك بعد أن يبلغ أقرب نقطة له من الأرض.

وأضاف المصدر ذاته "إذا لم تحظ بفرصة مشاهدة القمر العملاق في مطلع العام الجديد، فستكون أمامك فرصة أخرى يوم 31 يناير لمشاهد القمر بحجم أكبر ولون أزرق".

وتحظى الظاهرة "الفريدة" بإعجاب وتتبع واسعين، كما يحرص عدد كبير من المصورين على توثيق اللحظة.

يشار إلى أن هذه الظاهرة تتكرر كل 13 شهرا.