تطبيق "واتساب" يتوقف عن العمل في بعض مناطق العالم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

واجه تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، ليلة الأحد، انقطاعا بمناطق عدة في العالم ومن ضمنها المنطقة العربية.وأغرق رواد مواقع التواصل ومنها توتير بسيل الانتقادات، خاصة أن التطبيق حال دون تبادل الرسائل في ليلة رأس السنة الجديدة، كما يقولون.

وأظهرت خريطة للموقع التقني Down Detector الذي يتابع الأعطال التقنية انقطاع الخدمة في مناطق تمتد من إندونيسيا وماليزيا والهند في آسيا إلى جانب مناطق في الشرق الأوسط، لكن الأكثر تأثرا كانت أوروبا، وشهد الأميركيتان تعطلا مماثلا.

وأغرق رواد مواقع التواصل ومنها توتير بسيل الانتقادات، خاصة أن التطبيق حال دون تبادل الرسائل في ليلة رأس السنة الجديدة، كما يقولون.

ولم يصدر عن الشركة المسؤولة عن التطبيق أي تصريح رسمي بخصوص العطل.

ويستخدم التطبيق أكثر من مليار شخص حول العالم وأصبح ثاني تطبيقات التراسل شعبية بعد فيسبوك ماسنجر.

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