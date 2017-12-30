أبل تسعى لثورة بعالم الهواتف الذكية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تسعى شركة "أبل" الأمريكية إلى ثورة جديدة في عالم الهواتف الذكية، من خلال جعل الجهاز "واقعيا" أكثر، وفق ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقدمت الشركة طلبا للحصول على براءة اختراع ِ "نافذة" آيفون الغامضة، التي سيتم تثبيتها في الجزء العلوي من الهاتف، وتقول التقارير إن النافذة الشفافة تسمح للمستخدمين برؤية "العالم الحقيقي"، من خلال الجزء العلوي لهواتفهم.

وتوفر، حاليا، كاميرا آيفون منظر "العالم الحقيقي"، إلا أن هذه النافذة الجديدة قد تجعل هذا العالم أكثر واقعية.

وتم تسجيل براءة الاختراع رقم 9825103 لأول مرة لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، وذلك خلال وقت سابق من العام الجاري.

وبالرغم من أن وثيقة براءة الاختراع لا تقدم تفاصيل كثيرة حول هذه النافذة، فإن تقارير إعلامية قالت إنها ستتميز بشفافيتها من أجل تقديم صورة "أكثر واقعية" من أمام وخلف الجهاز.

وكشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شركة أبل الأمريكية تخطط لإنهاء عصر هاتفها الأشهر "آيفون".

وأشارت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إلى أن "أبل" تخطط لإنتاج سماعات رأس تعمل بتقنية "الواقع الافتراضي المعزز لتكون بديلة عن هواتف "آيفون.

وقالت الوكالة الأمريكية إن السماعات الجديدة لن تكون بحاجة إلى هواتف "آيفون" ويمكنها أن تعمل بديلة عنها بصورة كاملة.

ومن المتوقع أن تظهر تلك السماعات للنور للمرة الأولى في عام 2020، لتكون بمثابة "ثورة في عالم الاتصالات"، التي ستدخل عالم "الهواتف الذكية" في طي النسيان، على حد قول "بلومبرغ".

وأوضحت مصادر من داخل الشركة الأمريكية أن السماعات الجديدة ستختلف بصورة "كلية" عن سماعات الواقع الافتراضي الحالية، التي تستلزم وجود هاتف ذكي وشاشة لمسية للتحكم فيها.

ولكن ستزود "أبل" سماعاتها المرتقبة بشاشة وشريحة اتصالات ونظام تشغيل منفصل، لتكن بمثابة "هاتف ذكي" يتم ارتداؤه على الرأس.

وستدعم "أبل" سماعاتها بتطبيقات "غير متوقعة" لتربط العالم الواقعي بالافتراضي، لتساعد في تقديم مختلف التقنيات المتميزة، ومن بينها الإحصائيات المتنوعة لمختلف الأحداث السياسية والرياضية والفنية.

ونقلت "بلومبرغ" عن المدير التنفيذي للشركة الأمريكية، تيم كوك قوله: "نسعى في تقنيات الواقع المعزز الجديدة أن نجعله أقل انعزالية عن الواقع، وهو ما سيمكنه من إحداث ثورة كتلك التي أحدثتها الهواتف الذكية في العالم".

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