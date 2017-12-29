منازل قابلة للطي يمكن تركيبها في 10 دقائق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نجح فريق من المهندسين البريطانيين في تصميم وتطوير منزل قابل للطي يسهل نقله إلى أي مكان، في خطوة يرى الكثيرون أنها ستغير مفاهيم السكن والمنازل العصرية، ويتوقع لهذا الابتكار المساهمة في حل مشكلات السكن، خاصةً في المدن التي تشهد اكتظاظاً كبيراً بالسكان.

ويقول المهندس ديفيد مارتن العامل ضمن الفريق: «يمكن تركيب المنزل القابل بيسر خلال 10 دقائق، لاسيما أن عملية التركيب لا تحتاج إلى أي أسس أو عمال بناء أو رافعات».

وأصبحت تلك المنازل التي تسمى «تين فولد» القابلة للتركيب والطي مشهورة بأنها تضم مساحة كبيرة نسبياً تصل حتى 64 متراً مربعاً عند تثبيتها، إلى جانب مساحة تخزين تصل إلى 20 متراً مربعاً لطي الجدران الداخلية. كما أن قطع الأثاث من مفروشات وأرائك وأسِرَّة وكراسي وطاولات لها أماكن مخصصة في المنزل، ويُمكن طيِّها بالكامل على شكل صندوق مغلق وتركيبها عند الحاجة دون الحاجة إلى أدوات معقَّدة!

وتبلغ كلفة المنزل (قرابة 130 ألف دولار)، ونظراً لمرونته على صعيد التصميم الهندسي، من الممكن جداً استعماله مكتباً أو حتى فصولاً دراسية أو مركزاً صحياً أو قاعة فنية، ويُمكن أن تخدم هذه الفكرة اللاجئين كمأوى لهم، في ظل ظروفهم الصعبة وحاجتهم إلى مساكن.