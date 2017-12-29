علماء صينيون يطورون بطارية يمكن شحنها خلال ثانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طوّر علماء صينيون، نوعًا جديدًا من البطاريات يمكن شحنها خلال ثانية واحدة فقط.

وصَمم العلماء، هذا النوع من البطاريات باستخدام رقائق الغرافين كأقطاب إيجابية ، والألمنيوم المعدني كأقطاب سلبية.

وقال العلماء ان البطارية الجديدة تُبقي على 91% من قدرتها التحميلية بعد 250 ألف عملية شحن ، ما يتجاوز قدرات جميع البطاريات السابقة من جهة طول عمر البطارية.

وبالنسبة لنمط الشحن السريع، فإن البطارية الجديدة يمكن أن تشحن بالكامل خلال 1.1 ثانية فقط.

وبحسب الفريق، فإن مشكلة البطاريات الجديدة حاليًا تتمثل في عدم قدرتها على المنافسة في السوق، نظرًا لارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بالبطاريات المتداولة في السوق.

واعتبر الباحثون أنه يمكن حل هذه المشكلة جزئيًا، مع انتظار إيجاد حلول علمية تساعد على إدخالها ضمن نطاق الإنتاج التجاري مستقبلًا ما يقلل تكلفة تصنيعها.

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