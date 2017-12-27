هل "سم النحل" قادر على تعطيل الخلايا السرطانية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



عادة ما يكون العسل هو أول كلمة تخطر لنا عندما نسمع بكلمة النحل، فلا أحد يتصور بيوتنا من دون عسل إذ لم يكن هناك نحل، لكن بغض النظر عن عدم وجود العسل في حياتنا، فالعسل هو جزء صغير من المنظومة البيئية.. هذا ما نعرفه عن النحل، فما الذي نعرفه عن سم النحل؟

في هذا الخضم، أعلن علماء الأحياء من جامعة "نيجني نوفغورود" الحكومية الروسية، في المؤتمر الدولي لتربية النحل في "اسطنبول"، عن إكتشاف عظيم جدا، قد يحدث ثورة في علاج السرطان، فمن الممكن استخدام "سم النحل" كعقار يوقف نمو أنواع معينة من الأورام الخبيثة.. وهذا ما شكل يقلب الموازين بشكل كبير..

وللتأكد من هذا الطرح، تجرى حاليا تجارب على هذا العقار، الذي يحتوي على جزيئات من ذهب نانوية وسم النحل، هذا المركب جرب على النحل أولا لعدة سنوات، وأثبتت فعاليته في الحد أو حتى إيقاف المرض نهائيا.. "لكن على الرغم من هذه النتائج المحمسة والايجابية فما زالت هناك فرصة للتأكد من صحة النتائج وفعاليتها على البشر" على حد قول عالمة الأحياء من معهد

البيولوجيا والطب الحيوي آنّا ديروغينا"..

الجدير بالذكر أن العلماء البيولوجيين والكميائيين، عملوا لسنوات عدة للحصول على هذه المادة المستخلصة من سم النحل، كما اكتشف العلماء في الآونة الأخيرة أن هذه المادة يمكنها اختراق "الميتوكوندريا" في الخلايا السرطانية (محطة الطاقة لجميع الكائنات الحية)، وتشجعها على تطوير إشارة خاصة تجعل السرطان يدمر نفسه ذاتيا..

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