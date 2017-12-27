الهايبرلوب كبسولة العبور إلى المستقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( حنان ضاهر )



أظهرت أفلام الخيال العلمي في السنوات الماضية، أنماطاً عديدة لوسائل النقل مستقبلاً مثل السيارات الطائرة، والقطارات التي لا تحتاج إلى سكك حديدية، بالإضافة إلى أنماط مختلفة من الطائرات.

ويبدو أن تلك الأفلام بدأت تتحول شيئاً فشيئا إلى واقع أحد هذه الأنماط المستقبلية هي تقنية النقل فائق السرعة الهايبرلوب الذي أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اتفاقية مع شركة "هايبرلوب ون"، المتخصصة في النقل السريع، لتنفيذ مشروع لدراسة إطلاق قطار فائق السرعة، يقطع المسافة بين مدينتي أبوظبي ودبي خلال 12 دقيقة، من خلال نظام نقل يستخدم الدفع الكهربائي لتحريك مركبة تعمل على الطاقة الذاتية عبر أنبوب بضغط منخفض.

في عصر السرعة .. الكل مجنون بالسرعة .. فكل ساعة ودقيقة أنت تضعها في جيبك أنت في الحقيقة تضع مقابلها ذهباً ..

مشكلات الازدحام وبعد المسافات باتت هماً يؤرق الحكومات التي تكلفها الساعات الطويلة على الطريق مبالغ طائلة هذا عدا عن التلوث البصري والسمعي والبيئي الذي تحدثه ..

تقنية الهايبرلوب ستخفف من مشاكل الازدحام على الطرقات

من هنا جاء ابتكار نظام النقل فائق السرعة الـ"هايبرلوب" منقذا ما دفع الدول المتقدمة للتسابق للحصول عليه بمن فيهم دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت أنه سيكون جاهزاً خلال عامين .

فنظام الهايبرلوب الجديد يستخدم كبسولات وأنابيب لنقل الركاب والبضائع بسرعة تصل إلى 760 ميلا في الساعة، وللمقارنة، فإن السرعة القصوى للقطارات العادية تبلغ 150 ميلا في الساعة،

يمكن السفر بالهايبرلوب من الرياض إلى مكة في ساعة واحدة

وهو ما يعني أن المسافر يمكنه السفر بين بين الرياض ومكة في أقل من ساعة واحدة فقط في حين كانت تأخذ الرحلة بالسيارة حوالي العشر ساعات .

تكنولوجيا الـهايبرلوب أرخص من تكلفة القطارات السريعة



وتكنولوجيا الـ"هايبرلوب" أرخص من التكلفة المطلوبة لإنشاء خط قطارات سريعة، حيث بالرغم من التكلفة الكبيرة المطلوبة في البداية، إلا أن تكلفة التشغيل والصيانة للـ"الهايبرلوب" أقل.

ولا خوف من انقطاع التيار الكهربائي على الـHyperloop، فستحمل كل كبسولة اثنين أو أكثر من بطاريات الليثيوم آيون، وهو ما يضمن وصول الكبسولة لوجهتها.

إضافة إلى ذلك فالـ"هايبرلوب" مصمم ليحصل على الطاقة اللازمة له اعتمادا على الطاقة الشمسية،حيث من المخطط له أن تتوفر ألواح شمسية على طول أنابيب النقل.

و تتسابق العديد من الدول لتنفيذ أول هايبرلوب، وتشمل الدول التي بدأت في تطوير البنية التحتية للتقنية الجديدة كل من استراليا والهند وروسيا وسلوفاكيا والإمارات العربية المتحدة، لكن الأخبار تشير إلى أن الإمارات وروسيا هما الأقرب.

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