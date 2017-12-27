أسرار علمية ظلت غامضة خلال سنة 2017

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ذا صن)

خلال هذه السنة 2017 شهد العالم بروز ظواهر غريبة لم يستطع العلم حلها رغم القدرات التكنولوجية العالية التي توصلت لها البشرية، فهناك العديد من الأسرار التي مازالت لم تجد طريقها للحل، ورغم أن هناك نتائج ودراسات واكتشافات نراها بشكل يومي يتوصل لها العلم الا أن ذلك ما يزال يشكل نسبة قليلة من الأسرار الذي يخفيها العالم..

هذه السنة لم تكن سنة الاكتشافات العلمية العظيمة، وفي هذا الخضم نشرت صحسفة "ذا صن" البريطانية بنشر تقرير عن أبرز هذه الأسرار التي لا زالت غامضة، ولم تكشفها البشرية..

1- موقع تحطم طائرة "إميليا إيرهارت"

هي أول امرأة تحاول الطيران في جميع أنحاء العالم، ورغم أن التاريخ خلدها للأبد إلا أن أمر موتها واختفائها ظل مجهولا، سنة 2017 كانت قريبة من الوصول للحل لكن سرعان ما تلاشى الأمل بعد أن عثر على بقايا بشرية على جزيرة غاردنر المهجورة ثم تبين أنها لا تعود لإيميليا.. فظل الأمر سرا من جديد

2- المدينة العائمة في المحيط الهادئ

عثر العلماء على مدينة قديمة مليئة بالحجارة، وهي تقع قبالة جزيرة بوهنبي النائية في ميكرونيزيا، وتتكون من مربعات حيث تشكل أعجوبة هندسية فريدة من نوعها، وهو ما شكل حيرة كبيرة لدى العلماء، ولم يعرف سبب بناء هذه المدينة الحجرية.. ولم يتم إيجاد لذلك جوابا لحد الساعة

3- هجمات صوتية غريبة في كوبا

تعرض دبلوماسيون أمريكيون في هافانا لهجمات صوتية غريبة لم يعرف سببها، أثرت بسكل كبير على وضعهم الصحي، فتعرضوا بعدها لفقدان السمع واختلال نفسي، ولم يعرف لحد الآن مصدر الهجمات.. ومازالت التحقيقات مستمرة.

4- غرفة سرية تحت الهرم

من المعلوم أنه منذ زمن بعيد، الهرم أخفى العديد من الأسرار، لكن مؤخرا بعد د إجراء مسح إشعاعي وثلاثي الأبعاد، تم العثور على تجويفين غامضين في الهرم الأكبر أي خوفو.. وهو ما لم يعرف السبب من وجوده كذلك.

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