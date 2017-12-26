هؤلاء الفئات هي من تستخدم "الفيسبوك".. فأين تجد نفسك؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الحرة)

إذا وجه لك السؤال لماذا تستخدم الفيسبوك؟ الجواب سيكون لما لا؟ فالكل يستعمله وهو نقطة رابطة بين العالم وأصبح من البديهي التوفر على حساب وسط هذه القلعة الزرقاء، لكن ما الهدف من استعماله؟ هذا ما حاول فريق من الباحثين في جامعة "بريغام يونغ" الأمريكية التوصل إليه.. للتعرف على سبب شعبية الفيسبوك.. وفي إطار البحث عن الاجابة صنف فريق البحث مستخدمي الفيسبوك إلى 4 أنماط وهي:

1 - الساعون الى العلاقات

هم من يحاولون التفاعل مع منشورات أصدقائهم بإيجابية، والرد على كل المنشورات.. فهم فقط من النوع الذي يرمي الى تقوية العلاقات الموجودة مسبقا على أرض الوااقع لبناء علاقات جيدة ، وبالنسبة لهم الفيسبوك هو عبارة عن تعزيز العلاقات وتقوية تلك الموجودة في الواقع..

2- الناشطون الالكترونيون

هؤلاء الفئة لا تهتم لمشاركة حياتها الشخصية ولا تقوية علاقتها الخاصة، هي فقط تهتم بالتعليق على الأشياء التي تحدث في محيطهم، فهم يهتمون بالأحداث والوقائع والأخبار ويقومون بالاعلان.. انهم بالمختصر عبارة عن وكالات أخبار..

3- عشاق السيلفي

هؤلاء من أكبر المروجين للسيلفي، يستغلون كل الأوقات والأماكن للالتقاط السيلفي لأنفسهم، كما يسعون للحصول على أكبر عدد من نقرات الاعجاب، وهو ما يشعرهم بالسعادة..

4- المنشغلون بمتابعة الآخرين

هؤلاء لا ينشرون أدنى معلومة شخصية طبعا، ولا يهتمون بالأحداث المحيطة بهم، لكنهم مهتمون بما ينشره الآخرون فقط، هم فقط مثل مثل المتسوق الذي يجول الأسواق مشاهدا البضائع دون أن يقوم بأي عملية شراء..

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